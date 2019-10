Negen automobilisten betrapt onder invloed TVDZM

09 oktober 2019

15u35 0

Bij een alcoholcontrole door de politiezone Berlaar-Nijlen werden 249 chauffeurs gecontroleerd op alcohol en/of drugs in het verkeer. “Een bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren voor drie uur, vijf anderen voor zes uur”, luidt het bij de politiezone van Berlaar-Nijlen.

Verder trok de politie ook nog vier rijbewijzen in voor vijftien dagen. “Drie ervan hadden te veel gedronken, de vierde was onder invloed van drugs.” Deze vier chauffeurs krijgen binnenkort een uitnodiging van de politierechter in de bus. De politie nam verder ook nog drugs in beslag. Deze werd gevonden in de wagens van twee chauffeurs. Tot slot werden nog twee voertuigen getakeld omdat de bestuurders reden zonder rijbewijs.