Na steekpartij in appartement: “Duo aangehouden door onderzoeksrechter” TVDZM

27 juni 2019

15u20 0 Nijlen De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl heeft vandaag twee twintigers aangehouden op verdenking van poging doodslag. Het gaat om een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw. De twee zouden betrokken zijn bij een steekpartij op een appartement langs de Albertkanaalstraat.

Het duo werd dinsdagavond opgepakt. Sindsdien werden ze onafgebroken verhoord op het politiekantoor van Berlaar-Nijlen. De twee worden genoemd in een het onderzoek naar een steekpartij waarbij een 24-jarige man ernstig gewond raakte. “Hij werd geslagen met een ijzeren staaf en gestoken n de rug met een steekvoorwerp”, zei parketwoordvoerder Kristof Aerts. De jongeman verkeerde even in levensgevaar maar stelt het intussen beter. Zijn toestand is stabiel.

Het slachtoffer kon ook al verhoord worden. Hij noemde meteen de naam van een van de twee verdachten. Hierop voerde de speurders een huiszoeking uit en werd het duo gearresteerd. Vanochtend verschenen ze voor de Mechelse onderzoeksrechter. “Na verhoor werden beiden aangehouden”, besluit de parketwoordvoerder. Nadien werden ze overgebracht naar de gevangenis. Daar zullen ze al zeker meoten blijven tot dinsdag. Dan verschijnen ze opnieuw voor de raadkamer.

Over een motief is momenteel nog niets bekend. Het onderzoek naar de feiten wordt intussen verder gezet.