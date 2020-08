Na sluiting zwembad én coronacrisis: uitbater ziet geen toekomst meer in cafetaria Annelin Marien

17 augustus 2020

16u03 0 Nijlen Hij dacht dat hij met de sluiting van het zwembad zijn tegenslagen voor dit jaar wel gehad zou hebben, maar dat was buiten de coronacrisis gerekend. Tom Everaert (48), de uitbater van de cafetaria van het Nijlense zwembad, heeft zwarte sneeuw gezien dit jaar. Met een verlies van 80% van zijn inkomsten tegenover vorig jaar, twijfelt hij of hij zijn concessie wel zou verlengen. “Er is momenteel weinig perspectief voor de cafetaria”, aldus Everaert.

Het is bijna dag op dag één jaar geleden dat Tom Everaert, de uitbater van het gemeentelijke zwembad en sporthal, de eerste grote tegenslag te verwerken kreeg: het Nijlense zwembad sloot op 15 augustus 2019 omdat het er niet meer veilig was om te zwemmen. “Dat ik veel klanten kwijt zou geraken, was wel duidelijk, maar de financiële gevolgen bleken erger te zijn dan verwacht”, aldus Tom. “Mijn omzet is vanaf augustus met meer dan 60% gezakt. Ik had net geïnvesteerd in nieuwe terrasmeubels en een nieuw kassasysteem: een investering die me niets opleverde.”

Handdoek in de ring

Tom kon gelukkig nog wat klanten houden van de sporthal en leerlingen van de scholen in de buurt die ‘s middags een broodje kwamen eten, maar in maart kwam de tweede mokerslag: Covid-19. “Ik ben die volledige periode gesloten geweest, van 13 maart tot 8 juni, en eerlijk gezegd? Dat was de enige periode waarin ik nog een béétje winst heb gedraaid, door de steun van de overheid. Na de heropstart in juni was het zomervakantie voor zowel de scholen als de sporttrainingen, dus daalde mijn omzet met in totaal 80% tegenover vorig jaar. Desastreuze cijfers...”

Tom baat ondertussen al zes jaar en twee maanden de cafetaria uit, en probeert er nog het beste van te maken. “Ik heb dit altijd graag gedaan, daarom ben ik nu ook nog bezig. Anders had ik de handdoek al lang in de ring gegooid. De scholen en trainingen in de sporthal starten weer in september, dus hoop ik dat ik mijn verlies weer naar 60% kan terugschalen.”

(lees verder onder de foto)

Toms concessie liep normaal gezien in juni af, maar de gemeente heeft hem gevraagd om toch nog verder te doen tot het einde van het jaar. “Vanaf september kan iedereen een bod doen op de concessie, maar zelfs al bied je 0 euro, dan maak je nog verlies”, zucht Tom. “Je zou eigenlijk geld bij moeten krijgen om deze cafetaria uit te baten. Ik twijfel dus heel erg om mijn concessie te verlengen. Er is hier ook zeer weinig perspectief: het gebouw is 43 jaar oud, de keuken is zo klein dat je er enkel wat broodjes kan smeren en bitterballen kan bakken... Ik zou het jammer vinden als de cafetaria voorgoed moest sluiten, maar momenteel kunnen we beter de stekker eruit trekken. Ik hoop nog steeds dat de gemeente Nijlen het zwembad heropent, of er een turn- of danszaal van maakt, zodat we toch wat meer volk over de vloer krijgen. Maar dat moet op korte termijn gebeuren, want nu zit de cafetaria zonder toekomst.”