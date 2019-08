Na plotse sluiting zwembad Nijlen: gemeente biedt scholen zwemuren aan in andere zwembaden Antoon Verbeeck

28 augustus 2019

13u59 2 Nijlen Het lokaal bestuur van Nijlen komt met een oplossing voor de basisscholen die na de sluiting van het gemeentelijk zwembad zonder zwemwater zitten. De scholen kunnen terecht bij zwembaden in omliggende gemeenten, waar al enkele uren voor de scholen werden gereserveerd.

Het gemeentelijk zwembad sloot op 16 augustus de deuren voor onbepaalde duur. Het lokaal bestuur kon de veiligheid niet langer garanderen, want na controle bleek dat de rand van het zwembad niet meer stabiel genoeg is. Slecht nieuws voor de vele sportievelingen, verenigingen en de dertig scholen die in Nijlen zwemwater vonden. Voor die laatste komt de gemeente nu met een oplossing. “De kinderen van heel wat scholen uit Nijlen en omliggende gemeenten waren jarenlang vaste gasten voor de zwemlessen. Die zwemlessen zijn overigens verplicht, leren zwemmen maakt deel uit van de eindtermen voor het basisonderwijs. Meteen nadat de beslissing viel om het zwembad uit veiligheidsoverwegingen te sluiten, werden vrije uren gereserveerd in de zwembaden van verschillende omliggende gemeenten: Herentals, Lier, Mortsel en Westerlo. Om praktische en logistieke redenen zal er mogelijk met lesuren geschoven moeten worden of worden er uren gebundeld. Deze puzzel zal in overleg met de verschillende directies volgende week verder gelegd worden. Concreet bieden we alle basisscholen een schooljaar lang zwemwater aan voor één leerjaar”, aldus schepen van Onderwijs Griet Van Olmen (CD&V).

Het lokaal bestuur baseerde haar tijdschema op de uren van het vierde leerjaar. In eerste instantie richt het zich tot de basisscholen. Eens die de puzzel met de verschillende uren hebben gelegd, bekijkt de gemeente hoe het transport kan geregeld worden en zijn de resterende uren voor de secundaire scholen die in Nijlen gingen zwemmen. Bij githo Nijlen wacht men niet op het aanbod van de gemeente. “Het staat al vast dat wij tijdens het nieuwe schooljaar niet gaan zwemmen. Als secundaire school zijn wij niet verplicht om voor onze leerlingen zwemlessen te organiseren”, reageert directeur Steven Helsen. “Dit geeft ons de kans om onze leerlingen met andere sporttakken te laten kennismaken en wij hopen dat we enkele lokale verenigingen kunnen warm maken voor een samenwerking. Wat niet wegneemt dat als er een nieuw zwembad komt in Nijlen, wij in de toekomst hier zeker van gebruik willen maken.”

Ook de verschillende sportclubs kregen een al een tussentijds overzicht van de beschikbare zwemuren in de zwembaden van omliggende gemeenten. “Daarover lopen de gesprekken momenteel nog, meer nieuws hierover volgt komende week. Zeker is wel dat lokaal bestuur Nijlen de clubs zal blijven bijstaan, bijvoorbeeld via bijkomend overleg en het aanbieden van zoveel mogelijk zwemuren”, geeft het lokaal bestuur mee. De mensen die vanuit de gemeente zwemlessen geven, kunnen rekenen op een gedeeltelijke schadevergoeding. Aan privé-lesgevers geeft lokaal bestuur Nijlen informatie over de mogelijkheden, zodat zij zelf eventueel dingen kunnen regelen.