Na dispuut met buren en dwangsommen tot 10.000 euro per dag: Dinner On The Lake verhuist naar De Schorre in Boom

Nijlen

Nu Dinner On The Lake moest vertrekken uit de Bartstraat in Kessel nadat enkele buurtbewoners en de gemeente Nijlen naar de rechtbank stapten, blijven de organisatoren niet bij de pakken zitten. Het concept verhuist naar De Schorre in Boom, net geen 25 kilometer verderop. “Spijtig dat het zo is gelopen, maar nu kunnen we dit eindelijk achter ons laten.”