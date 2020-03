N-VA Nijlen wil van ‘rond punt’ aan Laurys Gewatstraat een écht rond punt maken Annelin Marien

05 maart 2020

10u13 0 Nijlen Jan Verbraecken van N-VA Nijlen opperde dinsdagavond op de gemeenteraad om van het kruispunt Laurys Gewatstraat - Elsendonkstraat - Bremweg in Nijlen een rond punt te maken. Een terechte en interessante vraag volgens schepen van mobiliteit Bert Celis, maar er moet eerst nog verder onderzoek gebeuren.

“Even de situatie schetsen”, aldus Jan Verbraecken. “Er is momenteel een kruispunt met vijf armen, wat wil zeggen dat de huidige regelgeving verkeerstechnisch gezien voorrang van rechts is. Veel weggebruikers denken ten onrechte dat hier de regelgeving voor een rond punt geldig is, en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Vooral voor zwakke weggebruikers kan de schade groot zijn. Om ongevallen te vermijden, kunnen we dit kruispunt beter omvormen tot een volwaardig rond punt, met de nodige aangepaste signalisatie.”

Volgens schepen van Mobiliteit Bert Celis een terechte en interessante vraag. “Maar er is eerst meer onderzoek nodig. Dit punt was vroeger in feite een officieel rond punt, maar is op vraag van de politie in 2011 een kruispunt geworden. Voor 2011 hebben we daar twee ongelukken gehad, na 2011 tot nu toe geen enkel meer. Of dat iets wil zeggen over of de situatie daar veilig is, laat ik in het midden. In ieder geval zal enkel het vervangen van verkeersborden hier niet genoeg zijn. Eventueel kiezen we hier voor een structurele oplossing.” Het dossier ligt nu bij het onderzoeksbureau, er zou voor de zomer een beslissing komen.