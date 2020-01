N-VA Nijlen vraagt spiegelafstelplaats om dodehoekongevallen te vermijden AMK

08 januari 2020

14u16 2 Nijlen Een afstelplaats voor spiegels van vrachtwagens: dat is wat er volgens N-VA Nijlen nog ontbreekt in de gemeente. Gisteren op de gemeenteraad haalde raadslid Jan Verbraecken dit punt aan, want de dichtstbijzijnde spiegelafstelplaatsen voor Nijlen liggen momenteel in Kontich of Laakdal.

“Er gebeuren jaarlijks nog te veel dodehoekongevallen”, steekt Jan Verbraecken (N-VA) van wal. “Die kunnen worden vermeden door de juiste afstelling van spiegels van vrachtwagens, maar ook autobussen, mobilhomes, bestelwagens, tractors en zelfs personenwagens hebben een dode hoek. Er zijn in de provincie Antwerpen al een zestal afstelplaatsen maar in onze regio is er nog geen, Nijlenaars moeten daarvoor naar Laakdal of Kontich. Zo’n afstelplaats is nochtans geen dure aangelegenheid: een aantal lijnen op de grond op een bedrijventerrein en een instructiebord en daarmee kunnen spiegels veilig afgesteld worden. Dat kan bijvoorbeeld op het terrein achter de Sint-Pauluskerk.”

Schepen van mobiliteit Bert Celis (Groen-Open VLD) stemt hiermee in: er werd al aan het IOK gevraagd of zij een terrein hebben en er zullen ook nog bedrijven in de buurt aangesproken worden.