Mental coach van voetbalclub Standard kwam spreken in Githo Nijlen Annelin Marien

20 februari 2020

16u43 0 Nijlen De mental coach van voetbalclub Standard Luik was woensdag te gast in het GITHO in Nijlen. In het kader van het MOTIVATIE-project gaf Rudy Heylen de leerlingen van het vierde en vijfde jaar een infosessie rond motivatie en het belang van juiste attitude.

Stiptheid, werkwilligheid, initiatief, leergierigheid en teamplay: over deze cruciale attitudes kwam mental coach van Standard Rudy Heylen woensdag praten bij de leerlingen van het GITHO. Heylen doceert sportmanagement aan de VUB en begeleidt topsporters, topteams en trainers, alsook professionals uit de bedrijfswereld. “De gelijkenis tussen een leerling en bijvoorbeeld een topsporter is dermate sprekend dat de infosessie onze leerlingen enorm aansprak”, aldus leerkracht en motivatiecoach Kris Sels. “Ook zij ondervinden het belang van de juiste attitude en positief denken bij het bereiken van doelen en het op zoek gaan naar de beste versie van jezelf.”

De infosessie past in het MOTIVATIE-project van de school: “We brengen onze leerlingen deze attitudes bij tijdens hun algemene schoolbeleving, stage, geïntegreerde proef, projecten en meerdaagse buitenschoolse activiteiten in binnen- en buitenland”, aldus Kris Sels. “Onze motivatiecoaches staan klaar om extra begeleiding te geven indien nodig. De bekroning en beloning is het felbegeerde motivatie-attest dat, samen met het diploma, een sterk geheel vormt om de arbeidsmarkt te betreden of om verder te studeren aan hogeschool of universiteit.”