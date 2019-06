Meerderheid stelt bestuursakkoord voor: “Beleid waar komende generaties van kunnen genieten” Antoon Verbeeck

12 juni 2019

"Een warme, levendige en groene gemeente waar jong en oud graag samen wonen, werken, leven en leren." De meerderheid van CD&V, Nijlen & U en Groen-Open Vld stelde woensdag haar bestuursakkoord voor. Dat akkoord werd onderverdeeld in acht beleidsdoelstellingen, die later nog in een meerjarenplanning worden gegoten.

Woensdagochtend lichtte de politieke meerderheid van Nijlen toe welke richting het uit wil met de gemeente. De acht beleidsdoelstellingen omvatten onder meer toekomstvisies op het vlak van dienstverlening, leefomgeving, vrijetijdsaanbod en financiën.

Als eerste punt werd de dienstverlening aangehaald. “Nijlen zet dienstverlening centraal. Net als een respectvolle dienstverlening is laagdrempeligheid ook een belangrijke factor. Vandaar dat we onder andere inzetten op een gebruiksvriendelijke website met bijkomende digitale producten en nieuwe communicatiekanalen via sociale media. We betrekken ook de burgers, via tevredenheidsmetingen en testpanels.”

Groen dorp

“Burgers moeten ook kunnen genieten van groene dorpen en de natuur in onze gemeente moet schitteren. We gaan verder investeren in gescheiden riolering en werken mee aan de Sigmaplannen. Op mobiliteitsvlak gaan we sensibiliseren en zelf projecten uitvoeren, zoals publieke fietspompen, kwalitatieve fietsenstallingen, fietspaden en fietsdoorsteken... Hiermee gaan we voor een duurzamer verplaatsingsgedrag.”

Veilige schoolomgevingen staan ook op het lijstje, net als de intentie om van de Kerkstraat voor het gemeentehuis een zone 30 te maken. Het Kerkplein moet dan weer een leef- en beleefruimte worden. “Met aandacht voor een groen en gezellig karakter, met de komst van zitbanken en extra fietsstallingen, maar ook met ruimte voor kortparkeerders”, legt burgervader Paul Verbeeck (CD&V) uit. “De aanpak voor het Kerkplein en de aangepaste snelheidsregeling voor het gemeentehuis kaderen binnen het masterplan Nijlen, waarin ook een dakrenovatie voor de kerk staat vermeld.”

Nieuw zwembad?

“We werken momenteel ook aan het masterplan Sport, dat eind deze maand klaar zal zijn. Als gemeente zijn wij vragende partij voor een nieuw zwembad, met de steun van de hogere overheid en andere gemeente. We zullen de gesprekken met andere gemeenten opstarten. Het masterplan heeft het naast gemeentelijke infrastructuur ook over faciliteiten van de sportverenigingen in onze gemeente.”

De gemeente heeft de ambitie om de komende jaren een kwalitatief vrijetijdsaanbod uit te werken en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. “Dit bestuursakkoord omvat visies en nog geen concrete plannen, die worden pas tegen het einde van dit jaar duidelijk bij de opmaak van de meerjarenplanning. Wel is zeker dat we een beleid gaan uitstippelen waar ook de komende generaties nog van kunnen genieten.”

