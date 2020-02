Marina en Laurens openen schoenwinkel Passo: “Nijlen is aan het heropleven, maar een schoenwinkel was er nog niet” Annelin Marien

20 februari 2020

17u51 0 Nijlen Volgend weekend heeft Nijlen eindelijk weer een schoenenwinkel, en daar zorgen enthousiaste vijftigers Laurens Dielens (52) en Marina Borremans (55) voor. Het koppel gaat graag een nieuwe uitdaging aan, en wil daarmee een tekort in de gemeente opvullen: “Een schoenwinkel, dat miste Nijlen nog.”

Laurens en Marina zijn bevriend met heel wat handelaars uit het dorp en toen de vorige schoenwinkel sloot, rees dan ook de vraag of schoenen verkopen niets voor hen zou zijn. “Eerst twijfelde ik, maar Laurens was meteen enthousiast”, vertelt Marina. “Wij zijn nu 15 jaar samen, en we hadden er al wel eens over nagedacht om samen iets te ondernemen. Toen dit zich aanbood, zijn we de uitdaging dan ook aangegaan.”

Heropleving

Marina heeft 20 jaar lang schoonheidsproducten en kleding verkocht, maar vooral voor Laurens is dit een carrièreswitch. “Ik was inkoper en verkoper van groenten en fruit op de veiling in Sint-Katelijne-Waver”, vertelt hij. “Die werkuren waren heel zwaar, ik moest telkens om 2 uur ‘s nachts beginnen. Dat begin je wel te voelen. Van groenten en fruit naar schoenen, het is een hele verandering, maar voor alles is een leerschool. Vroeger kende ik ook niets van groenten en fruit, daarbij vind ik schoenen persoonlijk een heel mooi artikel om te verkopen.”

De winkel kreeg een volledige make-over door de schoondochter van het koppel, interieurarchitecte Naomi Vander Straeten. Met enkele nieuwe zaken (zoals Passo, Kleine Baas en ijssalon Dingenen&Dergent) lijkt Nijlen aan een heropleving bezig. “Er is enorm veel vraag naar een schoenwinkel, en we krijgen veel positieve reacties”, aldus Marina. “De meeste van de Nijlense handelaars zijn vrienden of goede kennissen, en zij merkten dat het dorp minder volk trok omdat de vorige schoenwinkel was weggevallen. Er was iets te kort in Nijlen, en dat vullen wij met onze schoenwinkel nu weer op.” (lees verder onder de foto)

Hoewel steeds meer mensen online schoenen kopen, blijkt een schoenenwinkel in Nijlen toch een gat in de markt. “De jeugd koopt dan misschien vaker online, maar wij richten ons op gekende, sterke merken voor volwassenen, als Gabor, Tamaris en Timberland”, zegt Laurens. “Onze klanten kunnen ervan uitgaan dat ze kwaliteit aan hun voeten hebben. Daarbij krijg je hier persoonlijke service, en je kan je schoenen direct mee naar huis nemen. Als de helft komt van diegenen die al gezegd hebben dat ze zullen langskomen, gaan wij een gouden zaak hebben!”

Er was iets te kort in Nijlen, en dat vullen wij met onze schoenwinkel nu weer op. Marina en Laurens

Laurens en Marina zijn dan misschien al vijftigers, dat schrikt hen niet af om de uitdaging aan te gaan. “Maar het is wel een berekende uitdaging. Wij hebben met onze leeftijd het voordeel dat we al iets hebben opgebouwd. Voor jonge starters is het bijna onmogelijk geworden om iets te ondernemen, want het is een dure investering. En daarbij nemen wij ook minder risico’s, we luisteren naar anderen met ervaring. Wij hebben die levenslessen al gehad, tegenover jong geweld.”

Passo bevindt zich in de Statiestraat 22. Het feestelijk openingsweekend staat gepland op vrijdag 28, zaterdag 29 februari en zondag 1 maart. Openingsuren: di-vrij 9:30-12:30 en 13:30-18, za 9:30-18 en zo 10-12:30.