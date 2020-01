Manu Keirse geeft lezing over verdriet AMK

06 januari 2020

10u38 0 Nijlen Op woensdag 5 februari verwelkomt Nijlen prof. dr. Manu Keirse, met zijn lezing ‘Verdriet en verlies’. Gezinsbond Nijlen nodigde de specialist inzake rouwverwerking uit om te komen spreken in zaal De Geburen (Kerkeblokken).

Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking gaat. Op woensdag 5 februari komt hij in zaal De Geburen (Kerkeblokken 11) spreken over verlies en verdriet. ‘Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt?’, ‘Is het nog mogelijk om weer van het leven te genieten?’ of ‘Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten?’ zijn slechts enkele vragen die worden beantwoord.

Iedereen is welkom op de lezing, mits inschrijving vooraf via gezinsbondnijlen@gmail.com of in het Lokaal Dienstencentrum ‘De Geburen’. De inkom bedraagt 2 euro, een drankje inbegrepen. De lezing start om 19:45 uur, en duurt twee uurtjes.