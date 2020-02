Mantelzorgers komen samen om taboe rond dementie te bespreken AMK

11 februari 2020

13u53 0 Nijlen Op maandag 17 februari organiseert de familiegroep tegen Alzheimer van Nijlen een bijeenkomst voor mantelzorgers en familieleden van personen met dementie. Het thema van de bijeenkomst: taboe rond dementie.

Sinds 2017 bestaat de familiegroep regio Nijlen – Kessel – Bevel tegen Alzheimer, een organisatie onder de vleugels van de Alzheimerliga Vlaanderen. Vijf keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd, die afwisselend plaats vinden in woonzorgcentrum Heilig Hart in Nijlen of woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kessel. Familieleden en mantelzorgers van personen met dementie komen er samen en wisselen informatie en ervaringen uit. Bij elke bijeenkomst is er een thema dat aansluit bij de zorg voor personen met dementie, op maandag 17 februari is dat ‘taboe rond dementie’. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen die te maken krijgt met dementie, van 19 uur tot 21 uur in Woonzorgcentrum Heilig Hart, Kerkeblokken 11, 2560 Nijlen.