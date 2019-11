Man moet slachtoffer van vechtpartij in pitazaak schadevergoeding betalen TVDZM

26 november 2019

10u00 0 Nijlen Een 54-jarige man uit Berlaar moet het slachtoffer van een vechtpartij een schadevergoeding van zo’n 1.500 euro betalen. De vijftiger stond vorige maand terecht voor het uitdelen van enkele klappen in een pitazaak.

Op het moment van de feiten was hij dronken. Toen hij de pitazaak binnenwandelde gedroeg hij zich vrijwel meteen verbaal agressief. De uitbater zette de vijftiger buiten maar dit schoot in het verkeerde keelgat. Hierop zette de vijftiger de pitazaak in rep en roer. Twee aanwezigen in de zaak waren het kind van de rekening en moesten de klappen incasseren. Toen ook de politie erbij werd gehaald, werden ook zij geviseerd. De feiten werden niet betwist maar de vijftiger gaf eerlijk toe dat hij zich nog maar weinig kon herinneren van de feiten. “Ik was onder invloed van cognac en wijn”, stelde de man. De rechter veroordeelde hem naast het betalen van een schadevergoeding ook nog tot een probatie-opschorting.