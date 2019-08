Man gewond bij verkeersongeval TVDZM

14 augustus 2019

13u45 0

Op de Liersesteenweg (N13) ter hoogte van supermarkt Spar in Kessel (Nijlen) is woensdag een man gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde kort na 12.00 vanmiddag. De man belandde met zijn voertuig tegen de gevel van een woning. De schade.aan de gevel van de woning bleef beperkt maar de brandweer werd er wel bij gehaald. Dit omdat er gevreesd werd dat het slachtoffer gekneld zat. Uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. De man werd wel met behulp van de brandweer uit het voertuig gehaald en overgedragen aan de medische diensten. Die brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De wagen moest getakeld worden. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt verder onderzocht door de lokale politie Berlaar-Nijlen. Vermoedelijk werd de man onwel.