Man die vriendin in brand stak compleet ontredderd na haar dood: “Hij hoopte dat het nog goed zou komen met haar”

Nijlen

De Ierse vriend (33) van Sofie Van Der Steen (37) is compleet ontredderd na het overlijden van de Nijlense . Dat zegt zijn advocaat Bart Vanmarcke, die hem het nieuws kwam melden in de gevangenis. Begin september had hij zijn vriendin na een ruzie in brand gestoken. Een maand later is de vrouw aan haar verwondingen bezweken.