Man (53) riskeert een jaar cel voor drugsbezit nadat 36-jarige vrouw sterft na overdosis Tim Van der Zeypen

24 mei 2019

14u30 0 Nijlen De 53-jarige Robert V. uit Antwerpen riskeert een jaar cel en een geldboete van 8.000 euro voor het bezit van drugs. De politie trof een cocktail van drugs aan kort nadat de hulpdiensten ter plaatse moesten komen omdat een vrouw (36) was overleden aan een overdosis. De nabestaande van de vrouw stelden zich burgerlijke partij.

Of V. iets met de dood van de vrouw in april 2017 te maken heeft, kon het parket doorheen het onderzoek niet aantonen. Daarvoor stond de man uiteindelijk dus niet voor terecht. Hij moest zich enkel voor de rechters komen verantwoorden voor het bezit van drugs. Die werd gevonden in het chalet van de vijftiger langs de Vogelzangstraat in Nijlen. De nabestaanden van de vrouw hadden een hele andere mening dan het parket. “Had hij die drugs niet gegeven, had mijn mama hier nog geweest”, zei haar dochter op zitting.

De familie stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van enkele duizenden euros. De 53-jarige man zelf daagde niet op. Hij liet verstek gaan. Hij werd na de feiten gearresteerd, maar mocht na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter beschikken onder voorwaarden. De man ontkende tijdens zijn verhoren steeds opnieuw dat hij de drugs had aangeboden. “Ook wij kunnen wetenschappelijk niet aantonen dat hij de drugs heeft aangeboden”, klonk het bij openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Het parket dagvaardde de vijftiger ook niet voor schuldigverzuim. “Omdat hij wel degelijk het nodige heeft gedaan om de vrouw te reanimeren”, besloot Van Hoogenbemt.

Sms

Volgens de advocaten van de nabestaanden was er een sms-bericht waarin de 36-jarige vrouw aan beklaagde vroeg om de GHB mee te nemen. “Hij had dat niet gedaan, was de dochter en de moeder van mijn cliënten nog steeds in leven geweest”, stelde advocaat Jan De Winter. Hij verdedigde de nabestaanden op zitting. “Mijn cliënten wisten dat hun dochter én mama een drugsverleden had, maar ze was goed bezig en had gebroken met verschillende mensen uit haar verleden.”

De nabestaande waren bijzonder emotioneel op zitting. Voor de ouders kwam de dood van hun dochter als een donderslag bij heldere hemel. “Wij hadden het weekend voor het incident nog contact met haar en ze was zo blij dat ze haar leven terug op de rails had gekregen en vertelde ons dat ze klaar was voor een nieuwe start”, zei de vader van het slachtoffer. Hij had het ook moeilijk met het feit dat beklaagde zijn kat naar de rechtbank stuurde. “Op die manier hebben we zelfs niet kunnen vragen wat er allemaal is gebeurd”, besloot de man.

Vonnis volgt op 20 juni.