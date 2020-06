Man (37) riskeert acht maanden cel voor klappen aan vriendin: “Er werd wat geduwd en getrokken, daarbij is ze gevallen” Tim Van der Zeypen

15u00 0 Nijlen Een 37-jarige man uit Nijlen stond vandaag terecht voor partnergeweld. De dertiger sloeg vorig jaar in mei zijn vriendin. De feiten werden niet betwist. “Er is wat geduwd en getrokken. Daarbij is ze gevallen”, klonk het op zitting.

De politie van Berlaar-Nijlen werd op 12 mei 2019 opgeroepen naar de woning van de beklaagde en zijn vriendin. Die laatste had hen opgebeld. Bij aankomst troffen de politie-inspecteurs haar bloedend aan. Ze liep ook mank. Later zou blijken dat ze ernstige verwondingen had opgelopen nadat haar partner haar had geslagen in het aangezicht én op haar been. Binnen was er niet alleen heel wat wanorde, er werden ook verschillende bloeddruppels aangetroffen. Iemand had kort na de feiten ook zelf nog geprobeerd om de bloedsporen te wissen.

De feiten werden door de beklaagde niet betwist. “We hadden te veel pintjes gedronken en we hebben ruzie gekregen. Daarbij is er wat geduwd en getrokken. Ze is daarbij gevallen, maar ik heb haar nooit willen verwonden”, klonk het bij de 37-jarige man. Hij vertelde de rechter nog dat ook hij verwondingen opliep. Het parket eiste een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel. De dertiger verzette zich daar niet tegen.

Rechter Suzy Vanhoonacker stelde een maatschappelijke enquête voor. In oktober wordt de zaak verdergezet.