Lokaal bestuur wil duurzame inwoners in bloemetjes zetten Antoon Verbeeck

07 augustus 2019

13u46 0

Het lokaal bestuur van Nijlen zoekt inwoners die zich inzetten om van Nijlen een aangename en duurzame gemeente maken. Deze personen worden tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september, officieel gehuldigd. Dit kunnen inwoners zijn die zich - op werkgebied of in hun vrije tijd of bij een vereniging -inzetten voor een duurzamer beleid. Iemand nomineren kan nog voor 15 augustus via www.nijlen.be/nominatie-duurzame-held.