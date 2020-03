Livelessen van Smartschool zijn in Githo Nijlen alvast een succes: “Een perfect medium om online met de klas in contact te blijven” Annelin Marien

19 maart 2020

16u01 0 Nijlen Nu er in geen enkele school nog les wordt gegeven omwille van het coronavirus, zijn er heel wat leerkrachten die hun lessen online verderzetten. Zo ook enkele leerkrachten van het Githo in Nijlen, en die livelessen blijken in de smaak te vallen bij zowel leerlingen als leerkrachten. “Smartschool Live is naast een goede manier van digitaal lesgeven ook goed om het welbevinden van de leerlingen te bevragen en eventueel op te krikken.”

Live lesgeven via Smartschool is geen verplichting voor leerkrachten, maar wel een mooie mogelijkheid om leerlingen toch nog nuttig bezig te houden nu ze thuis zitten. Steven Helsen, directeur van Githo Nijlen: “Smartschool heeft zijn livemodule gratis ter beschikking gesteld, dus als een leerkracht een camera en microfoon heeft, kan hij of zij ermee aan de slag. Een tiental leerkrachten van onze school geeft nu online les, en zowel van leerkrachten, leerlingen als ouders krijgen we positieve feedback. Leerlingen vinden het een tof medium om met de klas in contact te blijven, en leerkrachten kunnen, wanneer de school weer opent, de draad snel weer oppikken.”

‘Triiing’

Leerkracht Aline Van Orshaegen gaf vandaag nog een les Aardrijkskunde aan het derde middelbaar via Smartschool Live. “En dat loopt telkens heel erg goed! Op het uur waarop ze normaal les krijgen van mij worden ze achter de pc verwacht, en telkens zijn alle leerlingen present. Zij kunnen mij horen en zien, ik kan powerpointpresentaties uploaden of live aantekeningen maken, en de leerlingen kunnen vragen stellen in een chatbox. Natuurlijk is dit niet voor elk vak of elke leerkracht weggelegd, maar ik merk wel dat de leerlingen enthousiast zijn over de livelessen. Al sturen ze wel ‘triiing’ in de chatbox wanneer normaal gezien de bel zou gaan!”

Techniekleerkracht Melissa Vlemincx gaat morgen voor het eerst live. “Tijdens mijn eerste livesessie ga ik geen les geven, maar vooral de leerlingen ‘wegwijs’ maken in deze digitale tool en eens babbelen over hoe zij deze week hebben ervaren. Zijn de taken gelukt? Zijn er dingen die niet lukken? Hoe ziet hun dagstructuur er uit? Hebben ze tips voor de rest van de klas? In de klas vind ik het belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen, en dat is zeker ook nu belangrijk. Smartschool Live is naast een goede manier van digitaal lesgeven ook goed om het welbevinden van de leerlingen te bevragen en eventueel op te krikken.”