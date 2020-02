Ligt toekomst van zwemmend Nijlen in Herentals? Annelin Marien

05 februari 2020

11u54 0 Nijlen Nu het zwembad van Nijlen al bijna zes maanden gesloten is, rijst de vraag of er al oplossingen op tafel liggen voor zwemmend Nijlen. Op de gemeenteraad gisteren werd zowel door N-VA als Vlaams Belang een stand van zaken gevraagd over het zwembad. “Er is interesse om mee te gaan in een voorstel over het zwembad van het Netepark in Herentals", klinkt het bij het bestuur.

Op 15 augustus 2019 moest het gemeentebestuur van Nijlen het zwembad noodgedwongen voor onbepaalde duur sluiten. Resultaten van een onderzoek door twee studiebureaus wezen uit dat het niet meer veilig was om er te zwemmen. Renovatie of nieuwbouw leken een optie, maar het gemeentebestuur ziet meer in het idee van een intergemeentelijk zwembad. Daarover werden gisteren op de gemeenteraad heel wat vragen gesteld.

Veel vraagtekens

“Deze legislatuur is al veel gehoord over het zwembad van Nijlen, maar er zijn nog veel vraagtekens”, zegt Ingrid Van Wunsel (Vlaams Belang). “Wat gaat er gebeuren met het gebouw? Hoeveel kost het wel niet aan elektriciteit en verwarming? Volgens ons is dit geen zwembad maar een grote geldput aan het worden.” Ook Jan Verbraecken (N-VA) stelde zich vragen bij de plannen rond het zwembad en of er al concrete stappen zijn ondernomen in verband met de eventuele samenbouw van een nieuw zwembad.

“Het zwembad in Nijlen staat leeg, maar wordt wel nog onderhouden om verdere schade te voorkomen”, aldus schepen van Sport Luc Luyten (Nijlen & U). “Maar een geldput is het niet: nu het zwembad gesloten is, zijn de kosten van gas, water en elektriciteit gedaald met bijna 70%. Daar zitten de kosten voor de cafetaria bij en die worden doorgerekend aan de concessiehouder. Die moet binnenkort beslissen of hij de huur wil verlengen. Wat er met het gebouw zal gebeuren, kan echter pas bekeken worden na de beslissing over een eventueel regionaal zwembad.” (lees verder onder de foto)

Schoolgaand Nijlen kan momenteel gebruik maken van het zwembad in het Netepark in Herentals. Schepen van Jeugd Tom Covens (CD&V): “We geven clubs en scholen regelmatig een stand van zaken en we hebben alle lagere scholen voorgesteld dat het vierde, vijfde en zesde leerjaar tweewekelijks naar Herentals zouden gaan, waarbij de kosten en het tijdverlies binnen de perken blijven. Voor 3,5 euro kunnen de leerlingen zo’n 50 minuten zwemmen. Zes van de negen scholen zijn daarop ingegaan, dat is bijna 80% van de leerlingen.”

Gemeentes met een zwembad zijn heel gelukkig,

maar gemeentes zonder zwembad zijn nog veel gelukkiger Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V)

En wie weet ligt niet alleen de toekomst van schoolgaande leerlingen in Herentals. “Op 31 januari is er intergemeentelijk overleg geweest over het Netepark in Herentals, met heel de regio Neteland. Daar werd voorgesteld het zwembad in Herentals te vernieuwen, zodat ook onze gemeente daar mee gebruik van kan maken. Dat is voor ons interessant, eventueel met een bijkomend satellietbad dichter in de buurt.” Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) sloot nog af met de woorden: “Gemeentes met een zwembad zijn heel gelukkig, maar gemeentes zonder zwembad zijn nog veel gelukkiger.”

Meer over Herentals

politiek

Nijlen

Netepark