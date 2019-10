Leukemiepatiëntje Helena ziet op zondag droom uitkomen: “Wil met eenhoorns vliegen” Make-A-Wish en VR Base nemen Helena mee in virtuele wereld Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

19u28 0 Nijlen De 4-jarige Helena Hessels uit Nijlen droomt van een ontmoeting met de sprookjesdieren eenhoorns en ziet op zondag haar wens in vervulling gaan, zij het in een virtuele wereld. Non-profitorganisatie Make-A-Wish schakelde het Mechels bedrijf VR Base in, dat een belevingsspel ontwikkelde waarbij Helena tussen de eenhoorns kan wandelen en ze zelfs kan vliegen op één van de dieren.

In november vorig jaar, enkele weken na haar verjaardag, kregen de ouders van Helena te horen dat ze aan leukemie lijdt. “Het begon met een koortsblaasje. Helena is een heel vrolijk en uitbundig meisje, maar op een gegeven moment voelde ze zich niet lekker en lag ze een weekend lang in de zetel. De maandag daarop zijn we naar de huisarts geweest, die ons dan weer doorverwees naar het ziekenhuis. Niet veel later kregen we de diagnose leukemie. Ondertussen voelt Helena zich een stuk beter en de kanker is weg, voorlopig toch”, legt mama Manuela Wilmssen uit.

Mooi

In het ziekenhuis kwamen de ouders in contact met Make-A-Wish. Voor Helena was het meteen duidelijk wat ze wou: vliegen op een eenhoorn. “Omdat ze zo mooi zijn”, zegt Helena. “Een andere wens had ze niet. Helena zit geregeld met haar vader op een paard. Zo is haar liefde voor de sprookjesfiguren ontstaan. We beseffen dat een moeilijke wens is om in vervulling te laten gaan, maar het is Make-A-Wish voor iets hé”, lacht Manuela. Op zondag komt die wens dan ook uit. “In eerste instantie dachten we een paard in een eenhoorn-jasje te steken, maar Helena wou perse vliegen met een eenhoorn. De wens in vervulling brengen was dus niet zo simpel”, vertelt Annie Emmerechts van Make-A-Wish. “Mijn dochter en een vriendin wezen me op het bestaan van virtual reality en dat daarmee quasi alles mogelijk is. Toen we met het idee naar VR Base in Mechelen trokken, werd er daar meteen enthousiast gereageerd. Zondagvoormiddag zal Helena wel degelijk op een eenhoorn vliegen. In de namiddag hebben we voor haar nog een verrassing in petto.”

Op het zadel

“De wens van Helena was zeker een uitdaging. Met VR Base ontwikkelen we voornamelijk schietspelletjes, dan is dit toch wel iets anders. Hetgeen we voor Helena hebben gecreëerd is geen spel, maar wel een beleving. Helena zal in een weide tussen de eenhoorns kunnen wandelen en op één van de dieren kan ze zitten en vliegen. Ze zal ook effectief op het zadel kruipen”, aldus Jone Van der Hallen van VR Base. VR Base werkte zo’n drie weken aan de wens van Helena. “We zijn zeer blij dat we mee mochten werken aan dit project en we Helena en haar familie hiermee een plezier kunnen doen. Hoogstwaarschijnlijk is dit ook de start van meer kindvriendelijke spelletjes in ons aanbod.”