Leerlingen van Sint-Calasanz brouwen eigen bier: “Op de proclamatie toosten met ons Calasanzbiertje” Annelin Marien

14 januari 2020

15u41 1 Nijlen De laatstejaars Wetenschappen-Wiskunde van het Sint-Calasanzinstituut in Nijlen stonden vandaag druk te roeren in een ketel, gevuld met hun zelfgebrouwen bier. Dat doen ze in het kader van de eindtermen voor het STEM-onderwijs, want bij bier brouwen komt heel wat wetenschap aan bod. “Op de proclamatie hopen we een toost te kunnen uitbrengen op ons diploma, met een glas zelfgebrouwen ‘Calasanzbier’ in de hand.”

Het brouwsel op de juiste momenten koken, mout en hop toevoegen, het water op verschillende temperaturen krijgen, en vooral: blijven roeren. De leerlingen van het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde van het Sint-Calasanz hebben hun handen vol, maar binnenkort kunnen ze wel klinken met hun eigen biertje. Dat brouwen ze in het kader van de eindtermen voor wetenschappen in het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Niet alledaags

“Er komen heel wat aspecten van verschillende wetenschapsdomeinen te pas aan het brouwen van bier”, vertelt leerkracht Sofie Roofthooft. “Optimalisatie van biergist, bio-engineering van procesparameters met sensoren, constante kwaliteitsmonitoring door complexe berekeningen, enzovoort. Binnen enkele maanden gaan we ook een brouwerij bezoeken, en kunnen ze hun eigen parameters aan die van een échte brouwerij toetsen.” (lees verder onder de foto)

Anna Laenen (17) vindt het in ieder geval een tof project: “We hebben eerst wat theorie gekregen, over bijvoorbeeld enzymen en wat die juist doen in bier, en zowel over chemie, biologie en fysica komt er wel iets kijken bij het proces. Heel leerrijk dus, en het is eens iets anders: dit doe je niet dagelijks op school. Makkelijk is het niet, maar Luc weet wel waar hij mee bezig is.”

Het is een proces waar veel bij komt kijken, maar de leerlingen doen het heel goed. Luc De Pooter

Proclamatie

Want voor deze brouwdag kunnen de leerlingen rekenen op de expertise van Luc De Pooter, een gediplomeerd bierbrouwer en echtgenoot van een voormalig leerkracht van het Sint-Calasanz. “Ik brouw al 30 jaar thuis mijn eigen biertjes, als hobby”, vertelt Luc. “Ik ben zelf ook een gepensioneerd leerkracht, en ik vind het fijn om nog eens les te mogen geven en de leerlingen praktisch te begeleiden in wat ik zelf zo graag doe. Het is wel een proces waar veel bij komt kijken, maar de leerlingen doen het heel goed.”

In maart wordt het Calasanzbier gebotteld, en het blondje biertje rijpt dan nog tot eind juni. Een perfecte timing, want in juni studeren de leerlingen van het zesde jaar af. “Op de proclamatie willen we een toost uitbrengen op ons diploma, met een glas zelfgebrouwen ‘Calasanzbier’ in de hand”, zegt Anna. “Iedereen kan er dan van proeven, en vrije giften voor het bier worden geschonken aan een goed doel. Ik ben er zeker van dat ons bier bij velen in de smaak gaat vallen.”