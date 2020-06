Leerlingen van Githo Nijlen ontwerpen ecologisch station en winnen nationale wedstrijd van NMBS Annelin Marien

29 juni 2020

13u33 2 Nijlen Githo Nijlen heeft de negende editie van BERT gewonnen, de BElgian Railways competition for Technicians. De nationale scholenwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de NMBS en HR Rail om jongeren aan te zetten een technologische innovatie uit te werken . De leerlingen van het Githo ontwierpen een ecologisch station, waarmee ze de eerste prijs in de wacht sleepten.

De BERT-wedstrijd daagt jongeren van het beroeps- en technisch onderwijs en de STEM-scholen uit om een technische of technologische innovatie uit te werken. NMBS en HR Rail willen jongeren zo warm maken voor een job bij NMBS. Normaal gezien vindt de finale van BERT plaats in Train World in Schaarbeek, maar door de coronacrisis werd de wedstrijd dit jaar online georganiseerd. De deelnemers hadden de opdracht een mobiel station te ontwerpen dat zowel duurzaam, functioneel en comfortabel is, en waarvan het ontwerp door NMBS kan worden gebruikt tijdens verbouwingen of evenementen.

Eco-urban

Ondanks de coronacrisis hebben uiteindelijk zeven scholen een project ingediend, maar het mobiele station van het Githo ging met de hoofdprijs lopen. “Het mobiele station dat de leerlingen van Githo Nijlen ontwierpen is volledig recycleerbaar en uitgerust met flexibele zonnepanelen waarvan de energie opgeslagen wordt in een batterij”, aldus Bart Crols, woordvoerder bij NMBS. “Hun project is zeer volledig en straalt een duidelijke ‘eco-urban’ visie uit. Het ontwerp werd overigens door leerlingen uit verschillende jaren en richtingen uitgewerkt, met aandacht voor uitzicht, comfort en kost-efficiënte en autonome energie- en watervoorziening.”

Bijzonder aan het concept van het Githo is dat zij niet alleen een volledig werkend schaalmodel hebben ontwikkeld, maar dat het hele project een schooljaar lang werd gedragen door het team githo@work. “Dit multidisciplinaire team werd begin schooljaar 2019-2020 samengesteld door leerlingen uit verschillende studierichtingen: Moderne Wetenschappen, Hout, Elektrotechnieken, Elektromechanica en Industriële Wetenschappen”, aldus Jan Verreet van Githo Nijlen. “Daarbij ging het ook om leerlingen uit verschillende leerjaren, het tweede, vierde en zesde jaar. Als school geloven wij immers sterk in de meerwaarde van een dergelijke samenwerking over de verschillende graden en studierichtingen heen. Zo kunnen studenten, binnen hun eigen studiegebied, niet alleen hun expertise inzetten, maar ook leren van anderen.”

Het mobiele station levert de school 4.000 euro op, en ieder van de 43 deelnemende leerlingen van githo@work ontvangt een reischeque ter waarde van 100 euro.