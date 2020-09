Leerlingen Githo bouwen opbergplaats voor steps voor De Regenboog AMK

18 september 2020

11u00 4 Nijlen De leerlingen van Githo Nijlen hebben een mooie opbergplaats voor steps gebouwd voor de leerlingen van BuBaO De Regenboog in Kessel. “Een mooi, netoverschrijdend en niveau-overstijgend project”, aldus Gunther De Vries, directeur van De Regenboog.

“Vorig schooljaar ontstond het idee om een samenwerking op te zetten tussen BuBaO De Regenboog en Githo Nijlen", vertelt Gunther De Vries. “Leren fietsen is een belangrijk onderdeel tijdens onze lessen en veel leerlingen komen met de fiets of de step naar school. Een mooie opbergplaats voor steps leek ons dus een uitdagend nieuw project. Tijdens het netoverschrijdend overleg in Nijlen voerde ik een verkennend gesprek met de directie van Githo Nijlen, Steven Helsen, over de bouw van een stalling voor onze steps. Al gauw kwamen we tot een akkoord dat de leerlingen van Githo Nijlen (Hout/Schrijnwerk) tijdens hun stages voor onze school deze stalling zouden komen plaatsen.”

Door de coronacrisis werd de bouw van de stalling even uitgesteld, maar uiteindelijk werden de werken tijdens de eerste weken van dit schooljaar uitgevoerd. De kostprijs voor het materiaal werd gesponsord door Tom Covens, schepen van Jeugd en Milieu, met de opbrengst van zijn comedyavond vorig jaar.