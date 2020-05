Leegstaande chalet brandt volledig uit: “Twee brandhaarden maken situatie verdacht” Els Dalemans

31 mei 2020

20u53 4 Nijlen Een fikse brand verwoestte zondagnamiddag een leegstaande chalet in de Kruideniersstraat in Bevel (Nijlen). Drie brandweerkorpsen hadden heel wat werk om het vuur te blussen. “Men vond al twee brandhaarden, dit maakt de situatie verdacht”, zegt burgemeester van Nijlen en hoofd van de lokale brandweer Paul Verbeeck (CD&V).

“Zondagnamiddag rond 17 uur werden onze vuurvechters opgeroepen voor een brand in de Kruideniersstraat. Daar was vuur ontstaan aan een leegstaande chalet, die grotendeels uit hout is opgetrokken. Er was ook heel wat rookontwikkeling, de rookpluim was tot ver buiten onze gemeente zichtbaar. Het brandweerkorps van Nijlen kwam ter plaatse met twee autopompen en een tankwagen, ook de collega’s van Lier en de post van Berlaar sprongen bij”, zegt Verbeeck.

Volledig vernield

“De chalet ligt in de Vallei van de Grote Nete, een natuurgebied dat net als vele anderen kreunt onder de droogte. Maar onze vuurvechters kregen het vuur vrij snel onder controle, de omgeving bleef dus buiten gevaar. De chalet zelf werd door het vuur volledig vernield, maar is niet bewoond. De eigenaar werd net enkele weken geleden ambtshalve geschrapt uit onze bevolkingsregister.”

Nablussen

“Om de situatie sneller onder controle te krijgen, werd zondagavond een kraan van een privébedrijf opgevorderd. Hiermee kon de brandweer het smeulende puin verspreiden over het perceel, om zo makkelijker na te blussen. Het is, zeker met deze droogte, immers belangrijk dat het vuur niet heropflakkert. Het pand moet na de bluswerken nog grondig worden doorzocht, maar onze ploegen troffen al twee afzonderlijke brandhaarden aan. Deze lagen ver uit elkaar, wat de situatie verdacht maakt. Verder onderzoek zal uiteindelijk uitwijzen hoe het vuur is ontstaan.”