Late piek in wzc Heilig Hart in Nijlen: 25 bewoners besmet Annelin Marien

07 mei 2020

17u12 3 Nijlen Terwijl het aantal besmettingen met Covid-19 in Vlaanderen langzaamaan afneemt, doet er zich in woonzorgcentrum Heilig Hart in Nijlen een late piek van besmettingen voor. De 114 bewoners van het woonzorgcentrum werden begin april nog getest, Terwijl het aantal besmettingen met Covid-19 in Vlaanderen langzaamaan afneemt, doet er zich in woonzorgcentrum Heilig Hart in Nijlen een late piek van besmettingen voor. De 114 bewoners van het woonzorgcentrum werden begin april nog getest, toen testte er één bewoner positief. Ondanks de maatregelen die genomen werden, is het virus toch verder uitgebroken: er zijn nu 25 bewoners besmet.

Begin april werd woonzorgcentrum Heilig Hart in de Kerkeblokken in Nijlen nog geselecteerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid als één van de 85 woonzorgcentra in Vlaanderen waar er getest zou worden op Covid-19. Alle 114 bewoners werden getest, één ervan testte op 10 april positief op het coronavirus.

“Zodra wij op de hoogte werden gebracht van het positieve resultaat van deze eerste bewoner, hebben wij meteen bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen en dit in samenspraak met het Agentschap Zorg & Gezondheid, bovenop de algemene veiligheidsmaatregelen die al gehanteerd werden. De bewoner zelf werd ook onmiddellijk in quarantaine geplaatst”, aldus Katrien Van Tendeloo, communicatieverantwoordelijke van de zorggroep Zusters van Berlaar, waartoe Heilig Hart behoort.

Aparte afdeling

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het virus toch verder uitgebroken in wzc Heilig Hart. 25 bewoners hebben deze week een positieve Covid-19-test afgelegd. De besmette bewoners werden in een aparte, afgesloten afdeling geplaatst om het infectierisico onder controle te houden. Ze zien daar alleen elkaar en personeel, maar kunnen wel nog vrij rondlopen en zitten niet alleen op een kamer.

“Het belangrijkste is dat wij onze aandacht nu richten op onze bewoners en hun familieleden, en alles in het werk stellen om hen in deze moeilijke situatie de best mogelijke zorg te bieden waarbij wij alle voorzorgsmaatregelen blijven hanteren”, aldus Van Tendeloo. “Het tekort aan tests werd vanuit de overheid ondertussen aangepakt. Hierdoor kunnen wij bij de minste twijfel en met grote regelmaat zowel medewerkers als bewoners testen en hertesten. Wij zetten hier extra medewerkers voor in en blijven de familieleden ook permanent op de hoogte houden van de situatie.”

In wzc Sint-Jozef in Kessel, ook een woonzorgcentrum van de zorggroep Zusters van Berlaar, is de situatie onder controle. Daar zijn momenteel geen bewoners of medewerkers besmet.