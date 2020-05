Langverwachte werken in Paddekotseheide gaan van start Annelin Marien

27 mei 2020

14u00 0 Nijlen Het heeft lang geduurd, maar nu is het eindelijk zover: op dinsdag 3 juni starten de werken in de Paddekotseheide en de Centraleweg. Het heeft lang geduurd, maar nu is het eindelijk zover: op dinsdag 3 juni starten de werken in de Paddekotseheide en de Centraleweg. De bewoners wachtten maar liefst 20 jaar op een nieuw wegdek en rioleringen , maar het dossier sleepte lang aan door administratieve beslommeringen en bewoners die geen grondafstand wilden doen. Het einde van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2021.

Met alsmaar groter wordende putten, werd het tijd dat de werken in de Paddekotseheide van start gingen. Het asfalt in de straat dateert er van 1978, maar de werken werden op de lange baan geschoven door problemen met onteigeningen. “Het project kan nu, na héél veel administratieve beslommeringen, eindelijk op terrein uitgerold worden”, verzucht burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

Gescheiden rioleringsstelsel

“Door het verder versoepelen van de coronamaatregelen kunnen de werken in de Paddekotseheide en Centraleweg van start gaan”, zegt schepen van Openbare Werken Paul Laurijssen (CD&V). “In deze straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd, zowel op openbaar domein als op privaat terrein. Er wordt ook een nieuw wegdek aangelegd en er komen nieuwe nutsleidingen.”

Vanaf dinsdag 3 juni zal de aannemer in beide straten gronden vrijmaken. Vanaf half juni zullen de nutsmaatschappijen starten met het aanleggen van nieuwe nutsleidingen in beide straten. De nutsmaatschappijen zullen werken tot aan het bouwverlof, daarna starten de rioleringswerken. Na de volledige afwerking van de Paddekotseheide wordt de riolering in de Centraleweg aangelegd.

De uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen, het einde van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2021.