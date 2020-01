KVLV Bevel wordt ‘Ferm’ en deelt gratis deurmatten uit AMK

25 januari 2020

19u31 0 Nijlen Op zaterdagvoormiddag vonden de leden van KVLV Bevel een leuke verrassing voor de deur. KVLV kreeg namelijk in heel Vlaanderen de nieuwe naam ‘Ferm’, en dat werd gevierd met een ferme promostunt: alle leden van KVLV Bevel kregen een kleurrijke deurmat cadeau.

Op vrijdagavond, 24 januari, kregen de organisaties van Ons, de moederorganisatie van KVLV, een nieuwe naam. Die naam werd ‘Ferm’, en moet KVLV in een fris, nieuw jasje steken. Pascale Francken, voorzitster KVLV Bevel: “Het is een grappige, plezante naam, en het tovert meteen een glimlach op je gezicht. Natuurlijk zal het wel even wennen zijn, en er zijn altijd voor- en tegenstanders, maar ‘Ferm’ moet in ieder geval voor verjonging staan. Ze willen met ‘Ferm’ een nieuwe wind brengen in de organisatie.” Vroeger heette KVLV nog ‘Boerinnenbond’, totdat die naam in 1970 ‘KVLV’ werd. Nu, 50 jaar later, wordt het dus ‘Ferm’.

Verwelkoming

Vandaag, zaterdag, werd naar aanleiding van de nieuwe naam een promostunt op poten gezet in Bevel. Alle leden van ‘Ferm’ Bevel kregen een kleurrijke deurmat cadeau, in paars, oranje of rood. “De bedoeling was om al onze leden te verrassen met een cadeau: een deurmat met onze nieuw naam erop. Een deurmat is de eerste warme verwelkoming van familie, buren, vrienden.”

Op zondag 26 januari vindt in de parochiezaal van Bevel de jaarlijkse restaurantdag van KVLV (of Ferm) plaats. Ook deze zal volledig in teken staan van de nieuwe naam. Doorlopend van 11:30 uur tot 18 uur kan er lekker gegeten worden aan democratische prijzen en kan er kennisgemaakt worden met het activiteitenaanbod van Ferm.