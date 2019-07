Koppel langer in de cel na poging doodslag op 24-jarige: “Mijn cliënt heeft enkel gereageerd” Tim Van der Zeypen

02 juli 2019

13u00 1 Nijlen De Mechelse raadkamer heeft de aanhouding van zowel de 26-jarige Joeri V. als de 29-jarige Shana J. verlengd. Het koppel werd afgelopen donderdag aangehouden op verdenking van poging doodslag. Ze vielen de 24-jarige K. aan met een ijzeren staaf en een steekwapen. De aanleiding voor de feiten zou een hevige discussie zijn geweest over de aan- of verkoop van een crossmotor waarbij de 24-jarige volgens de verdediging van het koppel als eerste uithaalde.

De hulpdiensten moesten maandagavond massaal uitrukken naar de Albert Kanaalstraat in Nijlen. Boven een pizzeria was kort daarvoor een jongeman neergestoken en aangevallen door een duo met een ijzeren staaf. Het slachtoffer sloeg op vlucht en ging bij de buren om hulp vragen. De 24-jarige werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn toestand is inmiddels stabiel.

Na zijn verklaringen, kwamen de verdachten al snel in beeld. Zo’n 24 uur later viel de politie binnen bij die verdachten en werden twee personen gearresteerd. Het ging om een koppel. Een dag later werden ze verhoord en aangehouden door onderzoeksrechter Theo Byl op verdenking van poging doodslag. Sindsdien zitten beiden in de cel.

Medische problemen

Vandaag moesten beiden voor de raadkamer verschijnen. Die besloot na een beraad om hun aanhouding met een maand te verlengen. Nochtans had de verdediging van zowel de 26- als 29-jarige gevraagd om hun cliënten vrij te laten onder voorwaarden. “Mijn cliënt heeft gezondheidsproblemen. Zij is meer gebaat met een opname dan in de gevangenis”, klonk het bij J’s advocaat Jens Vanhellemont. Zij zou haar betrokkenheid ook ontkennen. De raadkamer ging daar dus niet op in. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.

Ook de aanhouding van de 26-jarige Joeri V. werd met een maand verlengd. Zijn advocaat Steff Stevens vroeg eveneens om zijn cliënt vrij te laten onder voorwaarden. “Mijn cliënt betreurt de feiten maar hij heeft enkel gereageerd op de agressie van de tegenpartij en heeft zich verdedigd”, aldus de strafpleiter.

Crossmotor

Ondertussen raakten al meer details bekend over de feiten. De aanleiding voor de feiten van vorige week maandag zou een hevige discussie zijn geweest over een crossmotor. Die motor had het latere slachtoffer verkocht aan de 26-jarige V. en wilde die nu plots terug. Omdat dit niet ging, werd het slachtoffer plotseling erg agressief.

Die mocht op dat moment in de woning van het koppel verblijven en reageerde niet enkel agressief maar zou er ook dingen beginnen stuk slaan zijn en raakte het koppel niet meer binnen omdat de deur was gebarricadeerd. Naar verluidt werd er dan naar binnen gedrongen via een raam en ontstond er een vechtpartij. Daarbij zou eerst het slachtoffer hebben uitgehaald en de 29-jarige J. hebben geslagen waarop tot slot de 26-jarige uithaalde met een ijzeren staaf.

Het onderzoek wordt intussen verdergezet.