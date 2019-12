Koppel krijgt acht jaar cel voor moordpoging op twintiger: “Er werd zelfs gedacht waar het lichaam kon worden gedumpt” TVDZM

12 december 2019

14u25 0 Nijlen De rechters in Mechelen hebben een koppel veroordeeld tot een celstraf van acht jaar effectief. De twee vielen eind juni een jongeman aan die in hun flat mocht verblijven. “De feiten waren te ernstig voor een straf met uitstel”, zeiden de rechters. Volgens het parket werd er destijds zelfs afgesproken waar het lichaam gedumpt zou worden. De aanklacht luidde dan ook moordpoging.

“Dit proces had even goed kunnen worden gevoerd op het hof van assisen”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt vorige maand. Het parket tilde zwaar aan de feiten. De aanleiding voor de feiten was een heftige discussie over de aankoop van een crossmotor.

De 26-jarige Joei V.d.K. had deze gekocht van het latere slachtoffer, maar wou deze niet teruggeven aan de tegenpartij op het moment dat het slachtoffer deze verkoop liever niet zag doorgaan. De discussie escaleerde. Wanneer het 24-jarige slachtoffer sms’en verstuurde dat hij de inboedel zou stukslaan, smeedde het koppel het plan om de 24-jarige van kant te maken.

Dumpen

“Er werd zelfs nagedacht waar het lichaam zou worden gedumpt, de wapens werden op voorhand uitgekozen en zelfs uitgedeeld”, aldus de openbaar aanklager. In het appartement werd de 24-jarige vervolgens aangevallen terwijl hij sliep op de bank. De twintiger liep daarbij ernstige verwondingen op maar kon vluchten naar de buren. Daar werden de hulpdiensten verwittigd. Het koppel werd gearresteerd en opgesloten in de gevangenis. Daar verblijven ze beiden nog steeds. Voor het parket was het duidelijk: “Het gaat hier om een moordpoging.” Op zitting vorige maand werd een celstraf van tien jaar effectief gevorderd.

Drugsproblemen

De verdediging ontkende de feiten niet, maar verwees naar de drugsverslaving van het koppel als oorzaak. Vanuit de verdediging werd een straf met uitstel gevraagd. De rechters gingen daar niet op in. Beide moeten nu voor acht jaar naar de gevangenis. “Gelet op de vele negatieve factoren, is een straf met uitstel te licht”, besloot voorzitster Bourlet. Of er beroep zal worden aangetekend door het koppel tegen het vonnis, is nog niet bekend.