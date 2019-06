Koetsenparade in Nijlen afgelast wegens hitte: “Jammer, na zes maanden voorbereiding” Antoon Verbeeck

25 juni 2019

16u36 0 Nijlen De antieke koetsenparade die deze zondag voor het eerst door Nijlen, Kessel, Bevel en Gestel zou trekken, wordt uitgesteld tot volgend jaar. De hoge temperaturen die worden voorspeld voor komend weekend zijn volgens de organisatie niet ideaal voor paard én koetsier.

De antieke koetsenparade behoorde zes jaar lang tot de zomerse activiteiten van het openluchtmuseum Bokrijk. Dit jaar zou de parade, met tien deelnemers, voor het eerst in Nijlen neerstrijken, met vertrek en aankomst aan het Tuin- en Hobbycenter Hens aan de Nonnenstraat-Katerstraat. De weergoden steken er echter een stokje voor. “Dierenwelzijn raadt aan om bij temperaturen boven de 28 graden geen parades te doen. Wij houden ons daaraan. Voor de paarden is het niet aangenaam om door een extreme hitte een koets te trekken en ook voor onze deelnemers, die uitgedost zijn in antieke en dus dikke klederdracht, zijn er aangenamere temperaturen”, zegt Wim De Koninck van de organisatie.

“Het is jammer, want we staken zo’n zes maanden lang heel veel tijd en energie in het organiseren van de parade; de gesprekken met de politie en de gemeente, het verkrijgen van toelatingen,... We keken echt uit naar deze eerste editie in Nijlen. Mogelijks pikken we volgend jaar de draad opnieuw op in de gemeente, maar dan wel op een datum wat vroeger op het jaar.”