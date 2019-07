Klimmen en klauteren op Aqua Challenge Track in Nijlens zwembad Antoon Verbeeck

31 juli 2019

In het Nijlense zwembad wordt op woensdag 7 augustus de Aqua Challenge Track op het zwemwater geïnstalleerd. Jonge zwemmers kunnen zich hierop de hele namiddag uitleven. Het lokaal bestuur van Nijlen verwelkomt iedereen tussen 13 uur tot 17 uur en van 18 uur tot 20.30 uur. In de voormiddag is de Aqua Challenge Track voorbehouden voor de grabbelpas. Die dag betaal je het gewone toegangstarief. Kinderen onder 8 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.