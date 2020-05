Kleuter besmet met coronavirus in Kinderpad Bevel: kleuterschool blijft al zeker tot 9 juni dicht Annelin Marien

29 mei 2020

14u07 8 Nijlen In lagere- en kleuterschool Kinderpad in Bevel is een kleuter besmet met het coronavirus. De kleuter ging er naar de opvang. De kleuterschool blijft daarom nog zeker tot en met 9 juni dicht. Kinderen van de lagere school kunnen wel gewoon naar school.

In het verlengde weekend van Hemelvaart is er een besmetting vastgesteld bij een kleuter die bij Kinderpad naar de opvang kwam. Dat is vanmorgen aan onze redactie bevestigd uit betrouwbare bron. Er is advies gevraagd bij de behandelende CLB-artsen, waarna besloten is om de kleuterschool en schoolopvang nog tot en met 9 juni te sluiten. Dat geldt ook voor de voor- en naschoolse kleuteropvang die de gemeente voorziet. Zowel de schoolopvang als de gemeentelijke opvang voor kleuters zijn dus al een week gesloten, en dat nog tot en met 9 juni.

Kleuters mogen normaal gezien weer op 2 juni naar school, maar dat wordt in Bevel dus uitgesteld naar 10 juni. De lagere school zit in een apart gebouw, dus kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar mogen wel gewoon naar school gaan, en vanaf 5 juni ook alle andere leerjaren.

Er werd de directie van Kinderpad om een reactie gevraagd, maar zij wenste niet te reageren.