Kinderpad krijgt permanente schoolstraat Annelin Marien

07 oktober 2020

11u57 1 Nijlen Eind vorig schooljaar werd naar aanleiding van de afstandsmaatregelen rond de coronacrisis een tijdelijke schoolstraat ingericht in Kinderpad in Bevel. Die werd door directie en ouders positief geëvalueerd, dus is de schoolstraat nu permanent gemaakt.

Aan basisschool Kinderpad in Bevel werd van 18 mei tot 30 juni getest hoe een schoolstraat er zou werken. Tijdens de schooluren konden ouders parkeren op het nabijgelegen Bevels Heerdplein en was het Kinderpad niet toegankelijk voor automobilisten. “De test werd positief beoordeeld”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen – Open VLD). “De invoer van een schoolstraat in Kinderpad heeft een heel beperkte impact op buurtbewoners of de uitbater van de frituur. Zij werden bij de tijdelijke schoolstraat ook bevraagd door de schooldirectie en er was geen bezwaar om de schoolstraat permanent in te voeren. Ook de ouders werden bevraagd door de school en daar bleek dat het draagvlak voor een schoolstraat groot was: 88% van de ouders was op het einde van het schooljaar voorstander om de schoolstraat permanent te maken.”

Voorrang verlenen

De schoolstraat is dus begin dit schooljaar permanent ingevoerd. Dat wil zeggen dat enkel de bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, de straat in mogen rijden rond de start en het einde van een schooldag. Ook prioritaire voertuigen of voertuigen die een vergunning hebben, zijn toegelaten. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dat stapvoets doen. Ze laten de doorgang vrij voor voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen zo nodig.

De maatregelen in de schoolstraat gelden enkel op deze momenten: elke weekdag, ’s ochtends tussen 8.15 uur en 8.45 uur, op woensdagmiddag tussen 11.55 uur en 12.25 uur en elke weekdag, behalve op woensdagnamiddag, tussen 15.20 uur en 15.40 uur. De parkeerplaatsen blijven buiten de schooluren altijd bereikbaar.