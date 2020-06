Kim en Peter van Het Notariaat heten klanten vanaf woensdag welkom: “Grootste uitdaging is dat masker 12 uur dragen” Annelin Marien

08 juni 2020

14u35 2 Nijlen Eindelijk is het zover: de restaurants mogen weer openen na een lange periode van sluiting door de coronamaatregelen. Maandagmiddag was het in de Nijlense restaurants nog heel stil, want de meeste horecazaken in de gemeente hebben op maandag hun sluitingsdag. Kim Delien van Het Notariaat heet haar klanten woensdag welkom met een leuke tekst op de muur: zij was vanmiddag druk bezig met de voorbereidingen voor de heropening.

Na maar liefst drie maanden sluiting is er voor de Nijlense horeca veel werk aan de winkel om alles weer in orde te maken voor de klanten. De meeste Nijlense restaurants hebben op maandag (en sommige ook op dinsdag) hun sluitingsdag, dus openen ze pas morgen of overmorgen de deuren weer. Anderen grepen de periode van verplichte sluiting aan om wat veranderingen door te voeren, en openen daarom pas weer als alles af is. ‘t Wit Huys opent bijvoorbeeld pas op 11 juni, Madame Tartelette op 15 juni en café Torenven zelfs pas op 10 juli.

Kim Delien en Peter Tops van Het Notariaat waren vanmiddag druk in de weer om alles in orde te maken voor hun heropening. Het Notariaat is altijd op maandag en dinsdag gesloten, maar woensdag ontvangen ze de klanten weer met een leuk welkomstwoordje op de muur: “In the wild of changing things, hold on to the beautiful things. Zo fijn om jou terug te zien!” Daarbij zijn alle maatregelen voor de klanten te lezen op een krijtbord. (lees verder onder de foto)

“Vanaf 1 mei werkten we met takeaway, omdat de vaste kosten natuurlijk bleven doorlopen terwijl we geen inkomsten hadden”, vertelt Kim. “Die afhaalservice heeft heel goed gewerkt, al hadden we er veel werk mee, meer dan wanneer de zaak normaal open was. Maar ik ben blij dat we uiteindelijk beslist hebben om ervoor te gaan, want het was een groot succes.”

Nieuwe menukaart

Ondertussen lopen de reservaties voor woensdag en de dagen erna binnen. “We blijven wel afhaal doen tot eind september, om de verloren capaciteit te recupereren. Buiten op het terras verliezen we namelijk 12 plaatsen, binnen 18. Maar de grootste uitdaging is 12 uur lang dat mondmasker dragen, zeker in de keuken waar het sowieso al zo warm is. We hebben de tafels ook anderhalve meter uit elkaar gezet, er staan geen peper- en zoutvatjes meer op tafel, we werken niet meer met broodmandjes maar met broodzakjes, we hebben een nieuwe menukaart laten maken die we makkelijker kunnen afkuisen... Er komt veel bij kijken, maar ik ben ervan overtuigd dat onze klanten al die maatregelen begrijpen en dat zij zich ook aan de nodige regels zullen houden.”