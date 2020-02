Kiezelweg onderbroken op 24 en 25 februari AMK

12 februari 2020

Op maandag 24 en dinsdag 25 februari vinden er werken plaats in de Kiezelweg in Bevel, ter hoogte van woning nummer 7. De weg is daar twee dagen volledig afgesloten, ook fietsers kunnen niet passeren aan de werf. De omleiding verloopt aan de kant van Bevel via Bevel-Dorp en via de Nijlensesteenweg en aan de kant van Nijlen via de Legebaan en de Sneppestraat.