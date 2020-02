KFC Nijlen wil meer meisjes aan het voetballen krijgen Annelin Marien

26 februari 2020

16u54 1 Nijlen Op woensdag 11 maart organiseert KFC Nijlen een eerste ‘girls only’ training. Zo wil de voetbalploeg meer meisjes aan het voetballen krijgen. “Nu moeten meisjes samen met de jongens trainen, en dat vinden ze niet altijd even leuk.”

“Ben je een meisje, geboren tussen 2004 en 2009, dan ben jij de diamant die we zoeken!” Zo kondigt KFC Nijlen haar eerste ‘girls only’ training aan. De voetbalploeg hoopt zo dat er meer meisjes hun weg vinden naar de voetbalterreinen. “Vier jaar geleden zijn we met een damesploeg begonnen, maar we willen ook graag een voltallige meisjesploeg opstarten”, aldus damestrainer Paul Gui. “Meisjesvoetbal zit in de lift, en dat heeft veel met de Red Flames te maken. Jammer genoeg moeten de weinige meisjes die bij ons ingeschreven zijn nu samen met de jongens trainen, want er zijn er nog niet genoeg voor een hele ploeg. Dat vinden ze niet altijd even leuk. In onze damesploeg zit nu een meisje van 14 jaar, omdat zij het beu was om bij de jongens te spelen.”

De meisjestraining is bedoeld voor alle meisjes van 10 tot 15 jaar die voetbal een kans willen geven. “Ervaring is niet vereist, en alles blijft vrijblijvend”, aldus Gui. “We willen vooral dat ze zich amuseren. De training zal worden gegeven door een paar speelsters van de damesploeg, zodat de drempel voor meisjes misschien wat lager wordt. Als een meisje graag wil voetballen, willen we dat kunnen aanbieden.” KFC Nijlen plant nog enkele van deze demotrainingen, naargelang het succes van de eerste editie.

De ‘girls only’ training vindt plaats op de jeugdterreinen van KFC Nijlen op woensdag 11 maart van 18 uur tot 19.15 uur.