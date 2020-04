KFC Nijlen krijgt te maken met sluikstorters Annelin Marien

02 april 2020

14u54 0 Nijlen Na de diefstal van enkele reclameborden twee weken geleden, kreeg voetbalclub KFC Nijlen vorige week weer te maken met ongewenste bezoekers. Dit keer ging het om sluikstorters: er werd afval in de papiercontainer gedumpt, en een volledige vrachtwagen steenpuin op de terreinen. “De sluiting van de containerparken zit hier misschien voor iets tussen”, aldus de voorzitter van KFC Nijlen.

Kinderfietsen, een stofzuiger, wasmanden, petflessen,... KFC Nijlen trof het onlangs allemaal aan in hun papiercontainer. “Afval dat voor het containerpark bestemd is, zijn ze gewoon bij ons komen droppen”, aldus voorzitter Walter Verstraeten. “Anderzijds zijn ze op onze terreinen een volledige vrachtwagen steenpuin komen storten. Er lag al wat puin van onze afbraakwerken (er wordt in het najaar een nieuw voetbalveld aangelegd, red.), maar aan het soort materiaal kunnen we zien dat iemand er nog wat is komen bijstorten dat zeker niet van ons is.”

Twee weken geleden kreeg de voetbalclub al te maken met een diefstal: toen werden er 13 reclamepanelen gestolen. “Dat heeft ons een kleine 4000 euro gekost, en om het steenpuin weg te halen moeten we ook weer per vrachtwagen een extra kost van 200 euro betalen. Die diefstallen zullen waarschijnlijk wel losstaan van het sluikstorten, ik denk eerder dat de sluiting van de containerparken er iets mee te maken heeft. Vroeger hebben wij hier nooit last van gehad, hopelijk is dit maar eenmalig. Daarbij is ons terrein niet afgesloten, iedereen kan erop, en het is er ‘s avonds pikdonker. Daar zullen de sluikstorters van gebruik hebben gemaakt.” Er werd aangifte gedaan bij de politie, die de komende dagen en weken extra toezicht zal houden.