Keuken van GC ‘t Dorp niet genoeg uitgerust, in nieuwe school komt beter exemplaar Annelin Marien

13 maart 2020

11u45 1 Nijlen GC ‘t Dorp in Kessel wordt regelmatig gebruikt voor activiteiten van Nijlense verenigingen, maar de opwarmkeuken beperkt volgens N-VA Nijlen de mogelijkheden. “Er komt een alternatief in de nieuwe school, en twee professionele keukens op 100 meter afstand van elkaar, dat gaan we niet doen”, aldus schepen Luc Luyten (Nijlen&U).

Volgens Joris De Bondt (N-VA) zou de gemeente wel eens mogen investeren in een professionele keuken in het gemeenschapscentrum. “Blijkbaar mag de keuken in 't Dorp niet niet ten volle gebruikt worden, wat toch de mogelijkheden beperkt. Wanneer er een wafelbak of dergelijke is, moet er buiten gekookt worden in een soort ‘veldkeuken’. Het gemeenschapscentrum zou enorm opgewaardeerd kunnen worden met een betere keuken. Voor de gemeente is dat slechts een kleine investering, met rechtstreekse return voor de inwoners.”

Foodtrucks

Schepen Luc Luyten zegt dat de opwarmkeuken in ‘t Dorp in de plannen van 2010 voldoende leek voor de verenigingen. “Toen de vraag vaker kwam voor een wafel- of haringenbak, zijn wij advies gaan vragen bij de brandweer. De keuken in ‘t Dorp bleek niet uitgerust voor toestellen met open vuur omwille van de brandveiligheid. Wat wél mag, zijn au-bain-maries en microgolfovens. We hebben dan besloten om een partytent aan te kopen als veldkeuken en het huren van foodtrucks is natuurlijk ook mogelijk.”

Bij de plannen van de nieuwe school in Kessel zit wel een professionele keuken inbegrepen. “Die moet aan de behoefte van de omgeving kunnen voldoen”, klinkt het nog. “Twee industriële keukens op 100 meter afstand van elkaar, dat gaan we niet doen.”