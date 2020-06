Kesselse Heide vreest komst van wolf Billy niet: “dit hoort bij de natuur” Antoon Verbeeck

15 juni 2020

Is de schapenkudde van de Kesselse Heide in groot gevaar nu er met Billy een wolf door de regio van Lier en Berlaar trekt? Bij de Kesselse Heide gelooft men zelf van niet. “Overdag is er altijd een begeleider met honden bij de kudde. Een wolf is mensenschuw dus zal dan niet toeslaan. Tijdens de nacht zitten ze dan weer achter een draad. Ik ben er gerust in”, vertelt domeinwachter van de Kesselse Heide Bart Moons. Vandaag werd de kudde van 250 opnieuw uitgelaten. “Ik heb vernomen dat de wolf al langs de heide is gepasseerd, maar waarschijnlijk had die al snel door dat er hier weinig te rapen valt. Wat er met het dier moet gebeuren? Niets, dit is de natuur. Het hoort erbij.”