Kerkeblokken onderbroken van 25 mei tot 2 juni AMK

19 mei 2020

13u00 0 Nijlen Er wordt van maandag 25 mei tot en met dinsdag 2 juni gewerkt aan het riool in de Kerkeblokken in Nijlen. Het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting duurt negen dagen.

Er is tot en met 2 juni geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkeblokken. Auto’s kunnen de straat niet inrijden vanuit de J. E. Claeslaan. Zij volgen de omleiding via J. E. Claeslaan, G. Gezellestraat en Kerkevelden. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren.