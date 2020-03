Katerstraat onderbroken van 24 tot 27 maart Annelin Marien

17 maart 2020

13u41 0 Nijlen De Katerstraat in Nijlen zal van 24 tot 27 maart tijdens de werkuren onderbroken zijn.

In het deel van de Katerstraat tussen de Nonnenstraat en de Heibloemstraat wordt er van 24 tot 27 maart een plantvak aangebracht. Om dat veilig te laten verlopen, is er tijdens de werkuren geen verkeer mogelijk in dit deel van de Katerstraat. De omleiding gaat via de Broechemsesteenweg en de Bouwelsesteenweg.