Kandidaten voor opstart Buurderij gezocht

31 augustus 2019

Lokaal bestuur Nijlen en het korte keten initiatief Boeren & Buren slaan de handen in elkaar en zijn op zoek naar een ondernemende Nijlenaar die zijn of haar schouders onder een duurzaam en sociaal project wil zetten in Nijlen: een Buurderij. “Boeren & Buren is een online platform dat mensen in contact brengt met lokale Boeren. Op de handige website bestel je de producten die je wil en die krijg je mee van de Boeren zelf op de wekelijkse lokale Buurderij. Elke Buurderij wordt beheerd door een lokale Buurderij verantwoordelijke. Een locatie krijg je ter beschikking in het gemeentehuis. Wil je de gemeente motiveren om duurzamer te leven door wekelijks een ontmoetingsmoment te organiseren waar je buren hun lokale boodschappen kunnen ophalen en de boeren achter het product kunnen ontmoeten? Dan is dit misschien wel iets voor jou”, deelt het lokaal bestuur mee. Kandidaten mogen zich melden bij de gemeente via harriet@boerenenburen.be.