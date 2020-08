Jongeren met metaaldetector vinden oefenmijn Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

21u00 1 Nijlen Even paniek maandagmiddag in het Soldatenbos langs de Liersesteenweg in Nijlen. Daar hebben twee jongeren een mijnachtig object gevonden. Ontmijningsdienst DOVO werd ingelicht en kwam ter plaatse, maar uiteindelijk bleek het om een oefenmijn te gaan.

De twee jongeren van twaalf en dertien jaar oud waren maandagnamiddag aan het spelen met een metaaldetector. Iets voor 14 uur vonden ze iets wat leek op een mijn met een diameter van zo’n veertig centimeter. “De hulpdiensten werden verwittigd, kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in”, zegt Sue Mutton van de politiezone Berlaar-Nijlen. “Ook ontmijningsdienst DOVO werd op de hoogte gebracht.” Bij hun aankomst bleek het uiteindelijk om een dummy te gaan. Mogelijk een oefenmijn, die werd achtergelaten door het leger. In het verleden werden er naar verluidt al kogelhulzen of munitie aangetroffen in het domein. Het bos werd vroeger gebruikt als oefenterrein van het leger. De perimeter werd na het uitklaren van de situatie opnieuw vrijgegeven.