Jeugdminister Dalle bezoekt Nijlense speelpleinwerking Antoon Verbeeck

29 juli 2020

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bezocht onlangs Speelplein Boemerang in Nijlen, dit in het gezelschap van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking. De minister maakte kennis met het speelaanbod van de kinderen en keek hoe de werking omgaat met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Jeugdconsulent Gunther Melis en hoofdanimator Julie Van Roey, die na tien zomers haar laatste speelpleindag meedraaide, gaven het gezelschap een rondleiding. De minister keerde met een geschenktas vol Nijlense streekproducten terug naar huis. Speelplein Boemerang is aan zijn 18de zomer bezig en ontvangt dagelijks tussen de 125 en 150 kinderen.