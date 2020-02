Jasper van GITHO Nijlen naar finale van Vlaamse STEM-olympiade Annelin Marien

19 februari 2020

11u38 0 Nijlen Op zaterdag 14 maart wordt GITHO Nijlen op de 10e Vlaamse STEM-olympiade vertegenwoordigd door Jasper Hendrickx, een eerstejaarsleerling STEM-Wetenschappen. Hij werd geselecteerd uit 25.000 deelnemers van over heel Vlaanderen, en mag nu samen met nog 63 andere finalisten het beste van zichzelf geven op de STEM-olympiade.

Alle leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs met ‘feeling’ voor exacte wetenschappen, technologie, ontwerp en wiskunde (kortweg STEM) mogen meedoen aan de 10e Vlaamse STEM-olympiade. GITHO Nijlen blijkt een bron te zijn voor wetenschappelijk talent, want na Rowin Verboven uit Kessel (hij deed vorig jaar mee en is nu tweedejaarsleerling Moderne Wetenschappen) mag Jasper Hendrickx uit Nijlen het GITHO vertegenwoordigen op de finale van de STEM-olympiade in Brussel op 14 maart.

Technologisch inzicht

Tijdens de voorronde kregen de deelnemers in eigen school een reeks uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld. “De domeinen die aan bod kwamen zijn biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Er wordt hierbij vooral gepolst naar technologisch inzicht, meer dan naar vakkennis”, klinkt het bij GITHO Nijlen. Voor deze voorronde schreven niet minder dan 27.244 leerlingen zich in, afkomstig uit 262 verschillende Vlaamse scholen. Exact 25.000 leerlingen hebben ook effectief deelgenomen, hiervan waren 41% meisjes en 59% jongens. De gemiddelde score bedroeg 58,2%, beduidend beter dan de voorgaande jaren: 50,5% in 2019 en 54,8% in 2018.

Voor de finale op zaterdag 14 maart in het Ministerie van Onderwijs in Brussel werden zal Jasper Hendrickx onderworpen worden aan enkele theoretische en praktische proeven. De winnaars gaan naar huis met technologiegerelateerde prijzen in natura, en iedereen krijgt sowieso een leuke goodiebag. “Het is alvast een hele eer voor Jasper zelf, maar ook voor zijn school die zich profileert als domeinschool voor wetenschap en techniek”, aldus het GITHO. “We duimen alvast voor onze enthousiaste en gedreven Jasper!”