Jasper (12) behaalt zilveren medaille op Vlaamse STEM-olympiade AMK

29 september 2020

16u00 0 Nijlen Jasper Hendrickx (12) uit Nijlen mag zich na dit weekend de tweede beste STEM’er van Vlaanderen noemen. Jasper is leerling in het tweede jaar aan Githo Nijlen, en liet dit weekend in Brussel maar liefst 24.997 anderen achter zich tijdens de Vlaamse STEM-olympiade.

Dit jaar werd de tiende Vlaamse STEM-olympiade georganiseerd, voor alle leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs met ‘feeling’ voor exacte wetenschappen, technologie, ontwerp en wiskunde. Tijdens de voorronde kregen de deelnemers in eigen school een reeks uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld. De domeinen die aan bod komen zijn: biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Voor deze voorronde schreven niet minder dan 27.244 leerlingen, afkomstig uit 262 verschillende Vlaamse scholen, zich in. Exact 25.000 leerlingen (92%) hebben ook effectief deelgenomen, waarvan 41% meisjes en 59% jongens. De gemiddelde score bedroeg 58,2%, beduidend beter dan de voorgaande jaren: 50,5% in 2019 en 54,8% in 2018.

Knalprestatie

Vorig schooljaar werd Nijlenaar Jasper Hendrickx, eerstejaarsleerling STEM-Wetenschappen aan Githo Nijlen, na de voorronde geselecteerd voor de finale op zaterdag 14 maart. De finale werd noodgedwongen uitgesteld tot afgelopen zaterdag 26 september, en vond plaats in het ministerie van onderwijs in Brussel.

“In deze finale namen de beste leerlingen uit Vlaanderen het ‘coronaproof’ tegen mekaar op. Onder hen ook onze Jasper Hendrickx, ondertussen leerling van het 2e jaar STEM-Technologische Wetenschappen”, aldus algemeen directeur Steven Helsen van Githo Nijlen. “Geselecteerd worden als finalist uit pakweg 25.000 leeftijdsgenoten is al een knalprestatie op zich. Daarna in de finale ook nog eens de zilveren plaats veroveren is werkelijk uitzonderlijk. Jasper mag zich dan ook met recht en reden de tweede beste van Vlaanderen noemen. Dat kan alvast tellen en maakt ook ons als school bijzonder fier”.