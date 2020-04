Jan brengt muziek in Nijlen met rijdende jukebox: “Muziek versterkt de samenhorigheid” Annelin Marien

06 april 2020

15u30 4 Nijlen Nijlenaars die om 20 uur applaudisseren voor de helden uit de zorgsector, doen dat begeleid door ABBA, Barry White of Clouseau. Jan Smets (44) rijdt namelijk al meer dan drie weken rond in het dorp met zijn jukebox op wielen. “Zo wil ik de mensen een hart onder de riem steken”, klinkt het.

Jan Smets werkt overdag van thuis uit voor Atlas Copco, maar ontpopt zich ‘s avonds tot de lokale dorpsdeejay. In bijberoep verhuurt hij luidsprekers met zijn bedrijfje JSB (Jan Smets Sound Box), en nu hij zoals velen ‘s avonds toch niet veel gepland heeft, zette hij zo’n luidspreker op een karretje achter zijn elektrische fiets. Sinds 14 maart gaat hij met zijn rijdende jukebox zo al elke avond op tocht door de straten van Nijlen.

Lokaal fenomeen

“Ik heb het materiaal ter beschikking en ik heb ‘s avonds toch niets te doen, dus leek het me leuk om de mensen die om 20 uur buiten komen om te applaudisseren muzikaal te ondersteunen”, aldus Jan. “Op die manier maak ik ook mijn appreciatie kenbaar. Elke avond ga ik een halfuurtje de weg op om in het dorp wat muziek te brengen, en zo zien de mensen ook nog eens iemand passeren. Ik sloeg nog geen enkele avond over.”

Jan rijdt vooral door het centrum van Nijlen en de omliggende straten, maar hij week ook al eens uit naar Kessel en Bevel. Wel kondigt hij op voorhand aan hoe zijn route zal zijn op de Facebookpagina ‘Ge zaa van Naale as...’, waar hij ondertussen al een lokaal fenomeen is geworden en vaak verzoekjes krijgt.

Jan wil vooral opbeurende liedjes draaien, van Clouseau en Bart Peeters tot Barry White of disconummers. “De liedjes die ik speel, moeten tekstueel kaderen in het samenhorigheidsgevoel”, zegt hij. “Als ik passeer, dan komen de mensen naar buiten of zwaaien ze, want ze horen me natuurlijk al van ver aankomen. Dan gaan overal de duimen omhoog! Muziek brengt mensen samen en versterkt het samenhorigheidsgevoel: het kan een hart onder de riem zijn voor velen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.