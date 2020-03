Jaarmarkt en Kruiskensmarkt geannuleerd: “Eventueel ‘light-versie’ van jaarmarkt in het najaar” Annelin Marien

23 maart 2020

14u15 0 Nijlen De Kruiskensmarkt in Bevel en de jaarmarkt in Nijlen op respectievelijk 10 en 13 april kunnen niet doorgaan. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag beslist. Er wordt gedacht over een eventuele aangepaste jaarmarkt in het najaar.

De Kruiskensmarkt in Bevel op Goede Vrijdag en de jaarmarkt in het centrum van Nijlen op Paasmaandag zijn al sinds 1955 een jaarlijkse traditie waar Nijlenaars naar uitkijken, maar de coronacrisis strooit dit jaar roet in het eten. “Omwille van de volksgezondheid kunnen we het momenteel niet maken om een kleine 10.000 mensen bij elkaar te brengen”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “We kunnen ook moeilijk inschatten hoe de situatie tegen dan geëvolueerd is: de marktkramers die hun voorbereidingen wilden treffen, weten nu tenminste duidelijk waar ze aan toe zijn.”

Onderling bespreken

De Kruiskensmarkt wordt met een jaar uitgesteld, voor de jaarmarkt wordt er gedacht aan een nieuwe datum in het najaar. “We kunnen eventueel een jaarmarkt in ‘light-versie’ organiseren, iets kleiner dus", aldus de burgemeester. “Natuurlijk moeten we daarbij opletten dat we niet in conflict komen met jaarmarkten van omliggende gemeenten. Ik heb gevraagd aan onze diensten om wat data voor te stellen, en dan kunnen we dit verder bespreken.”

