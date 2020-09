J.E.Claeslaan afgesloten voor verkeer op zondag 13 september AMK

07 september 2020

11u36 0 Nijlen Op zondag 13 september, Op zondag 13 september, Open Monumentendag, vinden er in de J.E. Claeslaan gegidste rondleidingen plaats. Daarom zal de straat afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer van 8 tot 20 uur.

Er is op 13 september ook een stilstaan- en parkeerverbod in de J.E. Claeslaan. Fietsers (met hun fiets aan de hand) en voetgangers mogen nog wel passeren. Het fietspad en het voetpad in de rijrichting komende van Kessel zullen toegankelijk blijven voor fietsers.

De omleiding die wordt voorzien voor het verkeer komende vanuit Kessel loopt via de Guido Gezellestraat, Bevelsesteenweg-Kerkstraat-Albert Kanaalstraat of Gemeentestraat-Bouwelsesteenweg. Het autoverkeer komende van Grobbendonk wordt omgeleid naar de Albert Kanaalstraat en de Broechemsesteenweg.